Дайер: сначала Рашфорд допустил ошибку, но затем приблизил Англию к ЧМ-2018

Полузащитник сборной Англии Эрик Дайер поделился мнением об игре своего партнёра по команде Маркуса Рашфорда с соперниками из Словакии (2:1) в восьмом туре отборочного цикла чемпионата мира — 2018. На старте противостояния на «Уэмбли» ошибка Рашфорда привела ко взятию ворот Джо Харта, но во втором тайме игрок «Манчестер Юнайтед» забил победный гол.
«Это вечер Маркуса Рашфорда. В начале матча он сыграл не очень хорошо, но затем всё стало куда лучше. Он показал фантастическое шоу — сперва допустил ошибку, а затем провёл победный гол, который приблизил нас к чемпионату мира, где, надеюсь, он будет блистать», — цитирует Дайера ESPN FC.
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