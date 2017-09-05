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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
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Дайер: сначала Рашфорд допустил ошибку, но затем приблизил Англию к ЧМ-2018

5 сентября 2017, вторник. 06:16 Футбол

Полузащитник сборной Англии Эрик Дайер поделился мнением об игре своего партнёра по команде Маркуса Рашфорда с соперниками из Словакии (2:1) в восьмом туре отборочного цикла чемпионата мира — 2018. На старте противостояния на «Уэмбли» ошибка Рашфорда привела ко взятию ворот Джо Харта, но во втором тайме игрок «Манчестер Юнайтед» забил победный гол.

«Это вечер Маркуса Рашфорда. В начале матча он сыграл не очень хорошо, но затем всё стало куда лучше. Он показал фантастическое шоу — сперва допустил ошибку, а затем провёл победный гол, который приблизил нас к чемпионату мира, где, надеюсь, он будет блистать», — цитирует Дайера ESPN FC.

Саутгейт: Рашфорд показал потрясающий боевой дух в матче со Словакией
Источник: ESPN FC Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Англии — Футбол Сборная Словакии — Футбол Маркус Рашфорд Эрик Дайер
Новости. Чемпионат мира 2018
5 сентября 2017, вторник
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