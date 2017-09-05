Саутгейт: Рашфорд показал потрясающий боевой дух в матче со Словакией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился впечатлениями от победы над командой Словакии в матче квалификации ЧМ-2018. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
«Чтобы отыграться у команды с очень хорошими футболистами, особенно в центре поля, нам пришлось проявить характер.
Маркус Рашфорд показал потрясающий боевой дух, равно как и вся команда. Он допустил ошибку в эпизоде с пропущенным голом, но продолжил играть с той же уверенностью. Болельщики замечательно поддерживали нас, это имело огромное значение для команды», — цитирует тренера ITV.
Видео с голом Рашфорда доступно в «Твиттере».
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