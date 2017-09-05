Бускетс не захотел сравнивать Иньесту с Иско

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс отметил, что ему не хотелось бы сравнивать своего партнёра по команде Андреса Иньесту с хавбеком мадридского «Реала» Иско. Иско вызвал восхищение своей игрой в матче отборочного турнира чемпионата мира с национальной командой Италии. Команда Хулена Лопетеги одержала победу со счётом 3:0, а сам игрок отметился дублем.
«Мне не нравится сравнивать футболистов. Иско и Иньеста обладают высоким классом. Очень отрадно, когда у тебя в команде такие игроки. Ведь их мастерство идёт ей на пользу», — приводит слова Бускетса Marca.
По ходу предыдущего сезона испанские СМИ сообщали, что «Барселона» заинтересована в услугах Иско, однако «Королевский клуб» расставаться с игроком не собирался.