Тысячи болельщиков не попали на «Уэмбли» к началу матча из-за ошибки в билетах

Несколько тысяч человек не смогли попасть на стадион «Уэмбли» к началу противостояния сборных Англии и Словакии (2:1) в рамках восьмого тура отборочного цикла чемпионата мира — 2018. Причинами задержки стали ошибки, сделанные при печати билетов, а также медленная работа представителей службы безопасности при прохождении болельщиками турникетов. Многие жаловались на то, что вынуждены были трижды выстаивать в очереди, прежде чем забрать билеты в кассах.
По оценкам Daily Mail, из-за этих сложностей к началу матча не успели 4-5 тыс. болельщиков. Всего эта игра собрала на трибунах «Уэмбли» 67 823 зрителя.
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