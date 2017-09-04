Сборная Англии победила Словакию в отборе ЧМ-2018, Словения разгромила Литву

Сборная Англии победила команду Словакии в матче квалификации ЧМ-2018. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
В дебюте матча Станислав Лоботка на скорости ворвался в штрафную англичан, где аккуратно обработал мяч и отправил в сетку. На 37-й минуте после подачи углового на ближнюю штангу Эрик Дайер пробил под перекладину. На исходе часа игры Маркус Рашфорд получил мяч, вторым касанием подыграл себе, а третьим пробил в дальний нижний угол.
В других матчах группы F Словения разгромила Литву (4:0), а Шотландия победила Мальту (2:0).
Турнирная таблица в группе F после 8 туров: 1. Англия — 20 очков; 2. Словакия — 15; 3-4. Шотландия и Словения — по 14; 5. Литва — 5; 6. Мальта — 0.