Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге покинул пост президента Ассоциации европейских клубов (ECA). Румменигге был президентом ECA со дня её основания в январе 2008 года.
«ECA был сильным и честным партнёром УЕФА. За эти 10 лет мы достигли большего, чем предполагали изначально», — приводит слова Румменигге tz.
Президент немецкой футбольной лиги Райнхард Раубалл в связи с этим сказал: «Он последовательно представлял интересы клубов. Одновременно Румменигге действовал в том направлении, чтобы разница между большими и маленькими клубами становилась всё меньше».