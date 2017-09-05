Алдервейрелд может перейти из «Тоттенхэма» в «Манчестер Сити»

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Тоби Алдервейрелд может сменить клуб в ближайшее время. Как сообщает ESPN FC, в бельгийском футболисте заинтересован «Манчестер Сити». Отмечается, что «горожане» следят за ситуацией с 28-летним игроком, который пока не достиг договорённости со «шпорами» о продлении контракта.
Срок нынешнего соглашения Алдервейрелда с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2019 года. Ранее агент бельгийца Стийн Фрэнсис сообщил, что его клиент желает улучшить условия своего контракта. Сейчас игрок зарабатывает £ 50 тыс. (около € 54,3 тыс) в неделю.
Алдервейрелд выступает за «Тоттенхэм» с 2015 года.
Агент: Алдервейрелд заслуживает либо правильного контракта, либо трансфера