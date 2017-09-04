Агент: Алдервейрелд заслуживает либо правильного контракта, либо трансфера

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Тоби Алдервейрелд рассчитывает на улучшение условий контракта, сообщил агент игрока Стийн Фрэнсис. Сейчас игрок зарабатывает £ 50 тыс. (около € 54,3 тыс) в неделю.
«Тоби всегда хорош. Даже после травмы он быстро поправился. Во время его отсутствия результаты «Тоттенхэма» стали заметно хуже. Посмотрите на его игру: Тоби заслуживает либо правильного контракта, либо трансфера. Он может перейти только в 7–8 команд, и почти все топ-клубы интересуются Тоби.
Классных центральных защитников не так много, поэтому они нужны всем. Но эти клубы знают, что им придётся вести переговоры с Дэниелом Леви», — цитирует агента Het Nieuwsblad.