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Агент: Алдервейрелд заслуживает либо правильного контракта, либо трансфера

4 сентября 2017, понедельник. 23:02 Футбол

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Тоби Алдервейрелд рассчитывает на улучшение условий контракта, сообщил агент игрока Стийн Фрэнсис. Сейчас игрок зарабатывает £ 50 тыс. (около € 54,3 тыс) в неделю.

«Тоби всегда хорош. Даже после травмы он быстро поправился. Во время его отсутствия результаты «Тоттенхэма» стали заметно хуже. Посмотрите на его игру: Тоби заслуживает либо правильного контракта, либо трансфера. Он может перейти только в 7–8 команд, и почти все топ-клубы интересуются Тоби.

Классных центральных защитников не так много, поэтому они нужны всем. Но эти клубы знают, что им придётся вести переговоры с Дэниелом Леви», — цитирует агента Het Nieuwsblad.

Источник: Het Nieuwsblad Сообщить об ошибке
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Тоттенхэм Хотспур Тоби Алдервейрелд Футбольные агенты
Новости. Футбол
4 сентября 2017, понедельник
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