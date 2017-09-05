Тренер молодёжной сборной Гибралтара гордится игроками после матча с Россией

Старший тренер молодёжной сборной Гибралтара Аарон Аскез прокомментировал гостевое поражение от сборной России (0:3) в матче отборочного турнира ЧЕ-2019 U21.
«Как и ожидалось, россияне владели мячом, и наша задача была — обороняться. На мой взгляд, мои ребята справились на сто процентов, я получил от них всё, что хотел. Большинство из них ещё студенты, многие играют за свои университеты или в лигах в своих городах. В целом это самая успешная наша игра, хотя у россиян было больше моментов, мы оборонялись, и я горжусь своими футболистами.
В ответном матче, скорее всего, мы будем играть, как сегодня. Надо быть реалистами и понимать: если мы откроемся, россияне могут забить нам и восемь голов", — заявил на пресс-конференции Аскез, чьи слова передаёт корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.