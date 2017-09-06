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Президент «ПСЖ»: Мбаппе только 18 лет, но весь мир уже знает его

6 сентября 2017, среда. 13:27 Футбол

Президент «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи прокомментировал на пресс-конференции переход в стан парижской команды нападающего Килиана Мбаппе. Парижский клуб арендовал 18-летнего форварда до 30 июня 2018 года. Соглашение предусматривает опцию выкупа, при активации которой Мбаппе станет игроком «ПСЖ» до 30 июня 2022 года.

«Это великолепный момент для клуба. Мбаппе сейчас только 18 лет, но весь мир уже знает его. Добро пожаловать домой, Килиан. Я уверен, что мы будем писать красивые страницы вместе», — цитирует Аль-Хелаифи официальный «твиттер» французского клуба.

«ПСЖ» объявил о переходе Мбаппе из «Монако» на правах аренды
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПСЖ Килиан Мбаппе Нассер Аль-Хелаифи
Новости. Футбол
6 сентября 2017, среда
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