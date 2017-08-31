«ПСЖ» объявил о переходе Мбаппе из «Монако» на правах аренды

«ПСЖ» официально объявил о переходе нападающего Килиана Мбаппе из «Монако». Парижский клуб арендовал 18-летнего форварда до 30 июня 2018 года. Соглашение предусматривает опцию выкупа, при активации которой Мбаппе станет игроком «ПСЖ» до 30 июня 2022 года.
Ранее французские СМИ сообщали, что Мбаппе перейдёт в «ПСЖ» не на правах аренды, но эта информация не подтвердилась.
Мбаппе в составе «Монако» провёл 60 матчей, забил 27 мячей и отдал 16 голевых передач. В активе молодого форварда четыре матча за сборную Франции.