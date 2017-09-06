Роша провёл первую тренировку в «Спартаке» и исполнил танец

Бразильский новичок «Спартака» Педро Роша, который прилетел в Москву вчера вечером, впервые вышел на поле базы красно-белых в Тарасовке. Накануне 22-летний полузащитник побывал на «Открытие Арене», а уже сегодня хавбек приступил к работе, причём занимался наравне со всеми — в общей группе.
«Вратарь Артём Ребров удивил новобранца словами о том, что в команде есть традиция: каждый из вновь прибывших обязательно должен спеть или станцевать для партнёров прямо на поле. Педро эта просьба, впрочем, ничуть не смутила, и он действительно исполнил короткий танцевальный номер», — говорится на официальном сайте «Спартака».
В занятии приняли участие вернувшиеся из своих национальных сборных Илья Кутепов, Александр Селихов, Ивелин Попов и Квинси Промес.
На завтрашней тренировке к команде присоединятся полузащитники Джано и Марио Пашалич: их сборные завершили свои отборочные матчи только около полуночи по московскому времени.
Роша провёл первую тренировку в «Спартаке»
Роша провёл первую тренировку в «Спартаке»