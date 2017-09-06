Ан. Козлов: ради Канчельскиса я пошёл бы и в ЛФЛ играть

Лучший бомбардир ФНЛ Андрей Козлов, выступающий за «Енисей», рассказал о работе в «Уфе» под руководством Андрея Канчельскиса.
«Когда узнал, что он будет меня тренировать, я даже не думал о предложении. Конечно, были опасения, что я перехожу из первого дивизиона во второй (тогда Козлов играл в «Факеле» — прим. «Чемпионата»), но ради Канчельскиса я пошёл бы и в ЛФЛ играть. Я очень много от него перенял. Всегда было интересно, как звезда такого масштаба будет вести себя с игроками. Для меня это была просто сказка.
В нем зацепила уверенность. И в себе, и в футболистах. От него шла огромная энергетика, которая заряжала игроков, и мотивировала биться на поле за него, за клуб, за город. Он очень хороший мотиватор. Сам факт того, что я с ним работал, является чем-то сверхъестественным. Я ведь ещё в детстве из журналов вырезал его фотографии в форме «Манчестер Юнайтед». А потом он начал меня тренировать. Те эмоции, которые я тогда испытывал, — непередаваемы», — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
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