«Динамо СПб» обыграло «Шинник» и поднялось на второе место в таблице ФНЛ

В матче 12-го тура Футбольной национальной лиги «Шинник» принимал на своём поле «Динамо СПб». Встреча проходила на стадионе «Урожай» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
В составе победителей голы забили полузащитники Артём Кулишев и Олег Власов, а за ярославскую команду отличился хавбек Михаил Земсков.
«Динамо СПб» набрало 26 очков и поднялось на второе место в турнирной таблице ФНЛ. «Шинник» (23) находится на четвёртой строчке.
В следующем туре команда из Санкт-Петербурга примет на своём поле курский «Авангард», а «Шинник» на выезде сыграет с «Тюменью». Обе встречи состоятся 10 сентября.