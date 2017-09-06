Наставник сборной Узбекистана покинул пресс-конференцию под крики «Позор!»

Главный тренер сборной Узбекистана Самвел Бабаян подвергся критике от журналистов после домашнего матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Южной Кореи (0:0). Сыграв вничью в этой встрече сборная Узбекистана лишилась шансов на выход в финальную стадию турнира.
46-летний специалист на пресс-конференции ответил на вопросы журналистов, а после чего направился к выходу. В этот момент из зала в его адрес представители СМИ стали кричать «Позор!» и издавать звуки недовольства.
Сборная Узбекистана заняла четвёртое место в турнирной таблице группы А. Сирия, финишировавшая строчкой выше, сыграет в четвёртом раунде азиатского отборочного турнира, а Иран и Южная Корея пробились на ЧМ-2018.
Итоговое турнирное положение группы А после 10 туров: 1. Иран – 22; 2. Южная Корея – 15; 3. Сирия – 13; 4. Узбекистан – 13; 5. Китай – 12; 6. Катар – 7.
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