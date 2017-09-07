Хавбек «Орландо Сити» Джонсон арестован по обвинению в бытовом насилии

Полузащитник «Орландо Сити» Уилл Джонсон арестован и помещён в тюрьму по обвинению в бытовом насилии.
Как сообщает флоридское издание WFTV, канадский футболист повздорил со своей женой, в ходе конфликта она выхватила телефон из рук игрока. Джонсон попытался вернуть устройство, после чего супруга потеряла равновесие и упала на кирпичную поверхность во дворе дома, сломав правое колено, а также повредив кисть и предплечье.
Дирекция MLS и руководство «Орландо» приняли решение об отстранении игрока от футбола на неопределённый срок до окончания расследования. Сообщается, что в настоящий момент пара проходит процедуру развода.