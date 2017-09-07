Слуцкий: я должен стать более ответственным, показать свою работу и уровень

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий на пресс-конференции в преддверии матча 6-го тура Чемпионшипа с «Дерби Каунти» поделился своими ожиданиями.
«Все наши новички доступны для участия в завтрашнем матче. Джексон Ирвин вернулся сегодня утром и тренируется вместе со всеми. Я уверен, что каждый футболист, который есть у нас, является хорошим игроком и поможет нам в достижении поставленной цели.
Как я уже говорил, счастлив, что трансферное окно закрылось. Теперь я могу сосредоточиться на матчах и тактике. Нужно быть более ответственным, показать свою работу и уровень.
Думаю, мы способны добиться повышения в классе. У нас хорошо сочетается сплав молодости и опыта. Каждый молодой игрок мотивирован. Они хотят доказать, что могут играть на более высоком уровне.
Что касается «Дерби Каунти», это сильная и опытная команда. Но, как и любой клуб, у них есть сильные и слабые стороны. Постараемся воспользоваться их слабыми сторонами. Мы хорошо играли против «Болтона», и я надеюсь, что в дальнейшем мы будем играть всё лучше и лучше», — цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.
Матч «Дерби Каунти» — «Халл Сити» состоится 8 сентября. Начало – 21:45 мск.