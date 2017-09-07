Экс-форвард «Локомотива» Ниасс получит шанс закрепиться в составе «Эвертона»

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман сообщил, что нападающий Байе Умар Ниасс вернулся в расположение клуба и может получить шанс закрепиться в составе команды.
«Ниасс вернулся в расположении первой команды. Сегодня он провёл тренировку. Его возвращение добавляет нам вариативности в линии нападения. Не нужно говорить о прошлом сезоне, поскольку сейчас я посчитал, что это правильное время вернуть его в команду. Ниасс является игроком «Эвертона». Иногда в жизни вы должны давать шансы.
В прошлом сезоне у нас были другие нападающие, и было трудно найти место в составе для Умара. Поведение Ниасса было идеальным. Он выступал в молодёжной команде, а сейчас пришло время вернуться в первую команду. Как и каждый игрок, он должен бороться за свой шанс», — цитирует Кумана Daily Mail.
Ниасс известен российским любителям футбола по выступлению за московский «Локомотив», из которого он в 2016 году перешёл в «Эвертон». Зимой 2017 года Ниасс был отдал в аренду в «Халл Сити». Он принял участие в 17 матчах АПЛ (12 — с первых минут) прошлого сезона, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «Эвертоном» рассчитан до 2020 года.