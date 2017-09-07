Маротта считает, что Серия А должна сократить сроки летнего трансферного окна

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта прокомментировал решение клубов английской Премьер-лиги о закрытии летнего трансферного окна до старта нового сезона.
«Это решение, которого я ждал с большим нетерпением. Отличный выбор. Такие продолжительные летние трансферные окна создают суматоху. В хорошо организованных клубах успевают заранее планировать трансферную кампанию.
Трансферное окно нужно сократить по времени. Нельзя допускать, чтобы игроки переходили в другие команды в то время, когда чемпионат уже стартовал. Серия А должна обратиться по этому поводу в федерацию футбола Италии от имени всех клубов. Решение останется за федерацией. Считаю, что все сильнейшие лиги должны поступить таким же образом, как АПЛ», – цитирует Маротту Sky Sport Italia.