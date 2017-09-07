Павлюченко: с «Рязанью» я сыграл фигово

Нападающий «Арарата» Роман Павлюченко прокомментировал итоги матча 8-го тура ПФЛ зоны «Центр» с «Рязанью» (1:0), а также рассказал, как игроки восприняли появлявшиеся слухи о возможном закрытии клуба.
«Я сыграл фигово. Не забил – значит, сыграл фигово. Многое не получалось, но после той встряски, которая была с клубом, мы пытались настроиться на игру. Вчера, говорят, был клуб, сегодня — его нет. Сейчас всё нормально. Главный тренер ничего не сказал. Мы все профессионалы. Игра забудется, а три очка останутся, двигаемся дальше. Мы ехали сюда побеждать. Обо всей истории с клубом я узнал из прессы. Старался не слушать. Моё дело — играть», — передаёт слова Павлюченко корреспондент «Чемпионата» Андрей Сенченко.
«Арарат» вырвал победу в матче с «Рязанью», забив гол в концовке