Бубнов: если хватит стабильности и ресурса, «Локо» составит конкуренцию «Зениту»

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов высказал мнение о шансах «Локомотивом» в чемпионате России и о прогрессе братьев Миранчуков.
«Локомотив», если посмотреть на игру и состав, неслучайно находится на втором месте. Если хватит стабильности и ресурса, то команда составит конкуренцию «Зениту». Но всё будет зависеть от того, насколько стабильно «железнодорожники» будут играть. Сейчас они довольно уверенно набирали очки, а что будет дальше — посмотрим. Команде ещё предстоит участвовать в Лиге Европы, а таких ресурсов, как у «Зенита», у москвичей нет. Очень многое будет зависеть от Сёмина, от того, как он выстроит учебно-тренировочный процесс и как команда будет распределять силы по дистанции.
Алексей Миранчук прогрессирует, он очень прибавил. В этом очень большая заслуга Сёмина. В первую очередь Юрий Палыч убедил братьев остаться в «Локомотиве» и до чемпионата мира не предпринимать никаких шагов. Предложения-то у братьев были. Одно время была неопределённость, неразбериха с этим вопросом, что мешало и Алексею, и Антону готовиться к играм. А сейчас, когда всё устаканилось, они чувствуют себя комфортно и очень хорошо проявляют себя и в играх чемпионата, и сейчас в сборной. Сёмин их прекрасно знает и знает, как работать с молодёжью. Под его руководством, думаю, они будут и дальше прогрессировать", — сказал Бубнов на своём официальном канале в YouTube.