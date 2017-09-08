«Фламенго» и «Крузейро» сыграли вничью в первой встрече финала Кубка Бразилии

«Фламенго» и «Крузейро» не выявили сильнейшего в первом матче финала Кубка Бразилии, завершив его со счётом 1:1. Оба гола были забиты в заключительной трети второго тайма. Полузащитник Лукас Пакета вывел хозяев вперёд на 76-й минуте, а спустя восемь минут гости ответили точным ударом в исполнении Хиорхьяна Арраскаеты.
Бывший футболист «Спартака» Ромуло был заявлен на матч, но на поле в составе «Фламенго» так и не появился. Ответная игра состоится 28 сентября.
Кубок Бразили, финал
Первый матч
«Фламенго» — «Крузейро» — 1:1 (0:0)
Голы: Пакета, 76 (1:0), Арраскаета, 84 (1:1).
«Фламенго» спустя год уволил главного тренера