Тотти приступит к занятиям на тренерских курсах УЕФА 18 сентября

Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти начиная с 18 сентября начнёт посещать тренерские курсы. По окончании занятий легендарный капитан римлян станет обладателем тренерской лицензии УЕФА категории В.
«18 сентября 2017 года Франческо Тотти начнёт обучение на тренерских курсах для лицензии УЕФА категории B. Обучение будет проходить в спортивном центре Фульвио Бернардини в Тригории», — объявила Ассоциация итальянских тренеров на своей странице в «Фейсбуке».
Франческо Тотти выступал за «Рому» с 1993 года, воспитанником которой является. На его счету 785 официальных матчей, 307 голов и 124 результативные передачи.
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