175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Тотти составил идеального игрока из Роналду, Месси, Марадоны, Зидана и себя

3 сентября 2017, воскресенье. 20:46 Футбол

Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти описал, каким, на его взгляд, был бы идеальный футболист, выступающий на поле в роли 10-го номера.

«Я бы взял правую ногу Криштиану Роналду, левую ногу Диего Марадоны, видение поле Лионеля Месси и технику Зинедина Зидана. Ну а от Тотти я бы взял удар», — сказал Франческо в интервью пресс-службе УЕФА.

Франческо Тотти играл за «Рому», воспитанником которой является, с 1993 по 2017 год. На его счету 785 официальных матчей, 307 голов и 124 результативные передачи. По окончании карьеры 40-летний Тотти занял должность директора «Ромы».

Бывший нападающий «Ромы» Тотти отправился на тренерские курсы
Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона ФК Реал Мадрид Диего Марадона Зинедин Зидан Криштиану Роналду Лионель Месси Франческо Тотти
Новости. Футбол
3 сентября 2017, воскресенье
21:43 Созин: если Нойштедтер получил капитанскую повязку, значит он лидер
21:41 Заболотный: мотивирован и хочу закрепиться в составе сборной России
21:39 Р. Билялетдинов: обращать внимание на результат матча «Динамо» — Россия не стоит
21:32 Тренер сборной Беларуси Криушенко: бездарнейшие ошибки совершили в защите
21:20 Нигматуллин: «Динамо» сильнее сборной Анголы
21:00 Братья и Фернандес, интеллигенция, капитан Нойштедтер. Фото «Динамо» – Россия
20:54 Гол Гранквиста помог Швеции разгромить Беларусь и лишить её шансов поехать на ЧМ
20:52 Сборная Нидерландов обыграла Болгарию, Промес и Попов сделали голевые передачи
20:52 Мутко: пытаемся сейчас по инициативе болельщиков создать ассоциацию при РФС
20:46 Тотти составил идеального игрока из Роналду, Месси, Марадоны, Зидана и себя
20:38 Романцев: Россия – «Динамо»? А что за матч такой? Не смотрел, но Стаса с победой
20:33 Кузяев: матч с «Динамо» оцениваю положительно, потихоньку осваиваемся
20:28 Рауш: с удовольствием бы приехал в сборную России ещё раз
20:25 Лунёв: как в сказку попал! А впереди ещё еврокубки
20:23 Панченко: матч в составе сборной России против «Динамо» не был для меня рядовым
20:19 Ан. Миранчук: не сказал бы, что сборная Анголы была бы лучше «Динамо»
20:15 Вандерсон: в сборной России понравились Фернандес, Миранчуки, Игнатьев и Тарасов
20:12 Черчесов: Фернандес и Рауш особенные для сборной России. Они нам помогут
20:09 Калитвинцев: разве Погребняк плохо сыграл? Он создавал напряжение
20:07 Черчесов: игроки сборной России делали то, что просили. Я доволен
20:04 Мутко: информативный матч, у всех есть шанс попасть на ЧМ-2018
20:00 Гусев: Миранчуки заметно выделяются на фоне остальных в сборной России
19:56 Тарасов: большое спасибо Черчесову за доверие, надеюсь, я его оправдал
19:49 Калитвинцев – о проигрыше сборной России: «Динамо» провело хорошую тренировку
19:46 Трёх болельщиков «Крыльев Советов» подозревают в нападении на полицейских
19:43 Мостовой: Миранчук и Фернандес подтвердили, что сыграют важную роль на ЧМ-2018
19:23 Голы Ан. Миранчука, Заболотного и Фернандеса принесли России победу над «Динамо»
19:17 Кальегари: хотел уйти из «ПСЖ» летом, но клуб не смог договориться с «Дженоа»
19:00 Англия — Словакия: Хендерсон вновь будет капитаном англичан
18:59 Дембеле: смотрел все матчи «Барсы» и пытался подражать на поле Месси и Иньесте
18:32 Клопп: нельзя сравнивать ситуации Коутиньо и Дембеле
18:17 Нидерланды — Болгария: Промес и Попов появятся на поле с первых минут
18:03 «Амкар» объявил о возвращении Евсеева
17:57 «Уфа» и «Амкар» в контрольном матче сыграли вничью
17:49 Видео: очередь у «Арены Химки» перед матчем сборной России с «Динамо»
17:45 «Челси» может обратиться в суд с иском на сумму £ 50 млн по «делу Диего Косты»
17:44 Вилья получил травму на тренировке сборной Испании
17:37 Мбаппе: «ПСЖ» и так был мне интересен, а переход Неймара стал бонусом
17:29 Коваленко: хочу пожелать Луческу побед в следующих матчах
17:16 9-летний сын Клюйверта забил гол в дебютном матче в футболке «Барселоны»
16:59 Сборная Хорватии минимально обыграла Косово в перенесённом матче отбора ЧМ-2018
16:47 Тарасов будет капитаном сборной России в матче с «Динамо»
16:39 Стал известен стартовый состав «Динамо» на матч со сборной России
16:31 В кассах закончились билеты на контрольный матч «Динамо» — Россия
16:12 Гётце: думаю, с сентября я могу играть по 90 минут
Все новости RSS
Партнерский контент