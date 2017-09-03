Тотти составил идеального игрока из Роналду, Месси, Марадоны, Зидана и себя

Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти описал, каким, на его взгляд, был бы идеальный футболист, выступающий на поле в роли 10-го номера.
«Я бы взял правую ногу Криштиану Роналду, левую ногу Диего Марадоны, видение поле Лионеля Месси и технику Зинедина Зидана. Ну а от Тотти я бы взял удар», — сказал Франческо в интервью пресс-службе УЕФА.
Франческо Тотти играл за «Рому», воспитанником которой является, с 1993 по 2017 год. На его счету 785 официальных матчей, 307 голов и 124 результативные передачи. По окончании карьеры 40-летний Тотти занял должность директора «Ромы».
Бывший нападающий «Ромы» Тотти отправился на тренерские курсы