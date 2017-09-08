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Румменигге не гарантирует Мюллеру места в основном составе «Баварии»

8 сентября 2017, пятница. 08:17 Футбол

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге отметил, что нападающему Томасу Мюллеру места в основном составе никто не гарантировал. Футболист был очень недоволен тем, что оказался на скамейке запасных в матче 2-го тура Бундеслиги с бременским «Вердером» (2:0), и не скрывал разочарования. Наставник мюнхенцев Карло Анчелотти пояснил, что его решение было обусловлено тактическими соображениями.

«В «Баварии» изначально нет ни одного игрока, которому было бы гарантировано место в стартовом составе. Ни в одном контракте наших футболистов нет такого пункта. Это касается даже Мануэля Нойера, которого я бы назвал стопроцентным игроком основы. А с Мюллером у нас нет проблем. Если Томас будет играть достойно и забивать голы, то все будут довольны. В том числе и Анчелотти», — цитирует Румменигге интернет-портал Goal.

Маттеус считает, что авторитет Анчелотти может быть подорван из-за Мюллера
Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Карл-Хайнц Румменигге Томас Мюллер
Новости. Футбол
8 сентября 2017, пятница
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