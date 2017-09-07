Маттеус считает, что авторитет Анчелотти может быть подорван из-за Мюллера

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус предупреждает руководство клуба о некоторых опасностях, связанных с личностью нападающего Томаса Мюллера. Футболист был очень недоволен тем, что оказался на скамейке запасных в матче 2-го тура Бундеслиги с бременским «Вердером» (2:0), и не скрывал разочарования. Наставник мюнхенцев Карло Анчелотти пояснил, что его решение было обусловлено тактическими соображениями. В поддержку игрока выступили защитник команды Матс Хуммельс и голкипер Мануэль Нойер. Маттеус считает, что это может бросить тень на авторитет Анчелотти.
«Такую опасность нельзя недооценивать. Ведь футболисты вмешиваются в решения тренера и начинают делать политику. Руководство клуба должно воспрепятствовать этому, иначе авторитет тренера будет подорван», — цитирует Маттеуса Sport Bild.