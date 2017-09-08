Фернандо: надеюсь, «Спартак» выиграет один из трёх турниров, в которых участвует

Полузащитник «Спартака» Фернандо поделился ожиданиями от матча 9-го тура РФПЛ с «Рубином», а также Лиги чемпионов, в которой красно-белые стартуют 13 сентября.
«Сможем ли обыграть «Рубин»? Надеюсь. Это хорошая команда. Но выложимся полностью, чтобы взять три очка. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить наших болельщиков. Несмотря на все наши неудачи, поклонники не отвернулись от нас, продолжают поддерживать. Дарят нам позитивные эмоции, как это было и в прошлом сезоне, когда мы выигрывали. За всё это болельщикам низкий поклон. Будет делать всё возможное, чтобы радовать их своей игрой.
Лига чемпионов? Сам турнир подразумевает, что нам будут противостоять сильнейшие соперники. Конечно, придётся сложно. Однако результатами жеребьёвки я вполне доволен. Эта осень вообще будет непростой для нас. Мы участвуем в трёх турнирах: в Лиге чемпионов, чемпионате России и Кубке страны. Надеюсь, что одно из этих соревнований нам удастся выиграть», — цитирует Фернандо пресс-служба клуба.
Матч «Спартак» — «Рубин» состоится 9 сентября. Начало – в 19:00 мск.
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