175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Фернандо: надеюсь, «Спартак» выиграет один из трёх турниров, в которых участвует

8 сентября 2017, пятница. 14:11 Футбол

Полузащитник «Спартака» Фернандо поделился ожиданиями от матча 9-го тура РФПЛ с «Рубином», а также Лиги чемпионов, в которой красно-белые стартуют 13 сентября.

«Сможем ли обыграть «Рубин»? Надеюсь. Это хорошая команда. Но выложимся полностью, чтобы взять три очка. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить наших болельщиков. Несмотря на все наши неудачи, поклонники не отвернулись от нас, продолжают поддерживать. Дарят нам позитивные эмоции, как это было и в прошлом сезоне, когда мы выигрывали. За всё это болельщикам низкий поклон. Будет делать всё возможное, чтобы радовать их своей игрой.

Лига чемпионов? Сам турнир подразумевает, что нам будут противостоять сильнейшие соперники. Конечно, придётся сложно. Однако результатами жеребьёвки я вполне доволен. Эта осень вообще будет непростой для нас. Мы участвуем в трёх турнирах: в Лиге чемпионов, чемпионате России и Кубке страны. Надеюсь, что одно из этих соревнований нам удастся выиграть», — цитирует Фернандо пресс-служба клуба.

Матч «Спартак» — «Рубин» состоится 9 сентября. Начало – в 19:00 мск.

Закажи поездку на матч Лиги чемпионов с участием «Спартака».

Как я снимал кино о футболе с бразильцами
Витиньо, Гилерме, Жулиано, Фернандо, Вандерсон, Жоаозиньо и другие бразильцы снялись в документальном фильме.
Источник: Официальный сайт ФК "Спартак" Сообщить об ошибке
Теги
ФК Спартак Лукас Фернандо
Новости. Футбол
8 сентября 2017, пятница
14:26 Фернандо: кажется, для соперников нет ничего важнее, чем переиграть чемпиона
14:17 Тельо отказался от перехода в «Спартак» ради беременной жены
14:13 «Спартак» мог в последний момент перехватить Дриусси у «Зенита»
14:11 Фернандо: надеюсь, «Спартак» выиграет один из трёх турниров, в которых участвует
14:01 Президент «Локомотива» рассказал, какие задачи в этом сезоне стоят перед клубом
13:42 Варан восстановился после травмы и может помочь «Реалу» в матче с «Леванте»
13:41 Индзаги: «Ювентус» остаётся фаворитом, но выиграть скудетто будет сложнее
13:33 «Урал» расторг контракт с вратарём Заболотным
13:30 «Амкар» – ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся 8 сентября в 17:30
13:07 Президент «Локомотива»: мы не можем назвать себя богатым клубом
12:50 Полузащитник киевского «Динамо» Рыбалка стал игроком «Сивасспора»
12:44 Мевля: у Бердыева и Манчини действительно разные стили, для меня это не проблема
12:42 На матче «Амкар» — ЦСКА аншлага не будет
12:39 Мевля: «Динамо» играет компактно, хорошо прессингует, но уровень «Зенита» повыше
12:34 «Амкар» одержал первую победу в молодёжном первенстве, обыграв ЦСКА
12:25 Слуцкий назвал предстоящий матч «Халл Сити» с «Дерби Каунти» непредсказуемым
12:23 ФИФА открыла дисциплинарное дело против Алли, показавшего неприличный жест
12:19 В. Березуцкий: ЦСКА больше нельзя терять очки, будем биться за победу
11:52 Почеттино пошутил, что убьёт Орье, если игрок нарушит дисциплину в «Тоттенхэме»
11:51 В следующем сезоне некоторые матчи Примеры могут пройти за пределами Испании
11:50 Мевля вместе с «Зенитом» готовится к матчу с «Динамо»
11:44 Жигулёв: «Краснодару» всегда непросто играть с «Уфой» на синтетическом поле
11:42 Менди: надеюсь, первый домашний матч за «МС» проведу с «Ливерпулем»
11:35 Экс-игрок «Интера» Камбьяссо завершил карьеру
11:27 Бош: надеюсь, Ярмоленко станет важным игроком для «Боруссии»
11:18 Шоукросс не поможет «Сток Сити» в матче с «Манчестер Юнайтед»
11:16 Ильин: в сборной атмосфера была потрясающая, тренеры нашли подход к команде
10:59 Рейес продолжит карьеру в «Шанхай Шэньхуа»
10:56 «Фенербахче» согласовал с «Тоттенхэмом» аренду Янссена
10:52 Спаллетти: «Интер» — отличная команда, и мы докажем вам это
10:33 Почеттино: надеемся, что Кейн начнёт забивать за «Тоттенхэм»
10:27 Димитров: «Урал» сможет преподнести сюрпризы «СКА-Хабаровск»
10:17 Чигринский из-за травмы пропустит около двух месяцев
10:01 Перес: Роналду ясно дал понять, что счастлив в «Реале»
09:59 Лукаку: я мечтал играть у Моуринью с 11 лет
09:38 Перес: Асенсио не покинул бы «Реал» и за € 10 млн
09:37 Мбаппе: я отказал «Манчестер Сити», а не Гвардиоле
09:32 Бывший защитник «Рубина» Маркано в январе может перейти в «Эвертон»
09:30 Моуринью начнёт переговоры с «МЮ» по новому контракту в ноябре
09:16 Венгер: хотел бы сейчас избавиться от ФФП, его правила не соблюдаются
09:12 «ПСЖ» сделал ставку на Неймара из-за отсутствия рвения у Роналду
08:45 Игрок «Баварии» Руди: в последние годы всегда следил за игрой Хаби Алонсо
08:44 Ибрагимович: я никуда не уходил, а просто обновил свой номер
08:44 Дракслер хотел перейти в «Барселону», но получил отказ от каталонцев
08:30 Экс-оператор ЦСКА: никаких обид нет, продолжу ходить на стадион «армейцев»
Все новости RSS
Партнерский контент