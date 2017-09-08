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Гвардиола: каждый раз, когда играю против Клоппа, учусь у него

8 сентября 2017, пятница. 16:08 Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 4-го тура АПЛ с «Ливерпулем», отметив, что каждый раз, когда играет против Юргена Клоппа, учится у немецкого специалиста.

«Ливерпуль» — организованная команда. Несмотря на то что они давно не становились чемпионами, они всегда среди претендентов. Каждый раз, когда я играю против Клоппа, я многому учусь. Он топ-тренер, который тренирует топ-клуб и топ-игроков. Завтра будет хорошая игра», — цитирует Гвардиолу пресс-служба клуба.

Матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоится 9 сентября. Начало – в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: Официальный сайт ФК "Манчестер Сити" Сообщить об ошибке
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Ливерпуль Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Юрген Клопп
Новости. Футбол
8 сентября 2017, пятница
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