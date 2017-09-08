Болельщики «Урала» подарили Тарханову на день рождения футболку и вязаного шмеля

Сегодня перед тренировкой главный тренер «Урала» Александр Тарханов получил из рук болельщиков екатеринбургского клуба подарки на 63-летие — именную футболку и вязаного шмеля. Об этом сообщил официальный «Твиттер» уральской команды.
Тарханов возглавлял «Урал» с 2013 по 2015 год, после чего вернулся в стан клуба осенью 2016 года. Под его руководством в прошлом сезоне клуб впервые в истории вышел в финал Кубка России, где уступил «Локомотиву».
Если у вас не отображается видеозапись, то её можно посмотреть в «твиттере» уральского клуба.