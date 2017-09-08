Каррера рассказал, готов ли в будущем возглавить «Зенит» или ЦСКА

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, ставший гостем редакции «Чемпионата», ответил на вопрос, готов ли он в будущем работать в «Зените» или в ЦСКА.
«Нужно быть профессионалом. Без обид, но если «Спартак» больше меня не захочет, думаю, я имею полное право пойти работать в другой клуб. Иначе многие тренеры остались бы без работы. Я ещё могу понять принципиальный отказ от перехода в «Торино» (принципиальный соперник «Ювентуса». — Прим. «Чемпионата»), но есть игроки, которые поиграли и в «Интере», и в «Милане», и в «Ювентусе» — все они профессионалы. Другое дело — перейти прямо из «Спартака» в «Зенит» или ЦСКА. Вот это было бы неуважением. А в «Уфу» или ещё куда-нибудь — проблемы не вижу», — заявил итальянский специалист.
Массимо Каррера в гостях у «Чемпионата»