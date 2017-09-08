Матч «Сампдория» — «Рома» отложен из-за погодных условий

Матч 3-го тура итальянской Серии A между «Сампдорией» и «Ромой» не состоится в субботу из-за погодных условий.
Как сообщает официальный сайт римского клуба, игра, которая должна была состоятся 9 сентября на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе, была отложена из-за угрозы стихийного бедствия. В субботу в городе ожидается очень сильный дождь и в этой связи было принято решение встречу перенести.
О новой дате проведения матча «Сампдория» — «Рома» станет известно позже.
Ознакомиться с календарём матчей итальянского первенства можно на «Чемпионате».