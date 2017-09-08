У полузащитника «Зенита» Ерохина родился сын

У полузащитника «Зенита» Александра Ерохина родился сын. О пополнении в семье 27-летний футболист сообщил в «Инстаграме», поблагодарив свою супругу Веронику.
«Родная и любимая моя Вероника! Спасибо тебе за это счастье, которое не передать словами. Теперь наш мир стал ещё интереснее и больше», — прокомментировал Ерохин свою фотографию с женой и новорождённым ребёнком.
Александр Ерохин с 2016 по 2017 год выступал в «Ростове», а прошлым летом на правах свободного агента перешёл в «Зенит».
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Александра Ерохина.