Бикфалви: очень рад, что болельщики «Урала» вновь подарили мне шмеля

Болельщики «Урала» провели встречу с командой, приготовив подарки главному тренеру Александру Тарханову и полузащитнику Эрику Бикфалви. Наставник, которому накануне исполнилось 63 года, получил из рук поклонников именную футболку и фирменного вязаного шмеля. Похожий шмель достался и Бикфалви, который был признан лучшим игроком команды в августе по версии болельщиков. Румынский футболист получает эту награду во второй раз. Первый раз приз за победу в голосовании Бикфалви как лучший игрок месяца получил прошлой весной.
«Очень рад, что вновь получил шмеля! Хочу поблагодарить болельщиков за то, что подарили мне его. Но я считаю, что это также работа всей команды. Хочу поблагодарить своих партнёров по команде, тренеров. Это заслуга команды, и это очень важно. В августе в моём исполнении были хорошие матчи, но некоторые игры могли быть лучше. В каждой игре у меня был шанс забить, и если бы я был лучше сконцентрирован в отдельных игровых ситуациях, то мог бы забить больше мячей. В общем, считаю, в августе мог сыграть ещё лучше», — цитирует Бикфалви официальный сайт «Урала».
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