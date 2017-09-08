«Ростов» объявил об уходе из клуба руководителя пресс-службы

Руководитель пресс-службы «Ростова» Иван Бодылевский покидает клуб, в котором он проработал два года.
«За это время ему удалось проделать много работы, которая была направлена на развитие футбольного клуба «Ростов». Он зарекомендовал себя как ответственный, целеустремленный сотрудник, болеющий всей душой за «Ростов». ФК «Ростов» благодарит Ивана за его работу и желает ему успехов во всех начинаниях и в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении официального сайта клуба.
«Расставаться всегда сложно, а расставаться с «Ростовом» вдвойне. Хочу выразить благодарность всему клубу, руководству, персоналу и городу за оказанное доверие. Болельщикам за сумасшедшую энергетику и заряд, который был, есть и будет на матчах футбольного клуба «Ростов». Спасибо всем футболистам, сотрудникам, персоналу который работает с командой, вы все замечательные профессионалы, в коллективе настоящее единение и семейная обстановка, а это очень важно в любой профессии. Хочу пожелать клубу, команде и болельщикам, чтобы они никогда не останавливались на достигнутом, все самое лучшее у команды и города ещё впереди!», — заявил Бодылевский.