Игроки «Локомотива-Казанка» исполнили пенальти в стиле Месси и Суареса

Игроки «Локомотива-Казанка» нападающий Роман Тугарев и Иван Галанин исполнили в матче с «Текстильщиком» в 8-м туре ПФЛ, который завершился победой их команды со счётом 4:1, разыграли пенальти в стиле нападающих «Барселоны» Лионеля Месси и Луиса Суареса.
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Лионель Месси и Луис Суарес разыграли пенальти в домашнем матче 24-го тура испанской Примеры с «Сельтой». На 81-й минуте при счёте 3:1 в пользу каталонцев Месси вместо удара с 11-метровой отметки по воротам сделал скидку на Суареса и тот расстрелял ворота «Сельты». Благодаря этому голу Суарес оформил хет-трик.
Посмотреть видео эпизода с пенальти Месси и Суареса можно на видеохостинге Youtube.
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