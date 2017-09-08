«Торпедо» на стадионе им. Стрельцова разгромило пензенский «Зенит» со счётом 9:0

Московское «Торпедо» в матче 8-го тура первенства ПФЛ зоны «Центр» дома одержало разгромную победу со счётом 9:0 над «Зенитом» из Пензы.
Как сообщалось ранее, руководству «Торпедо» удалось достичь договоренности с администрацией спорткомплекса имени Э. А. Стрельцова относительно проведения матча чёрно-белых на Восточной улице. Таким образом, «Торпедо» впервые за долгое время проводило домашний матч на Восточной улице.
Хет-трик оформил Александр Елисеев, дубль сделал Рагим Садыхов, а по одному мячу забили Филипп Дворецков, Дамир Трегулов, Роман Косянчук и Артур Галоян.