Резидент Comedy Club Сергеич пригласил болельщиков «Динамо» на матч с «Зенитом»

Резидент юмористического шоу Comedy Club Сергей «Сергеич» Кутергин пригласил болельщиков «Динамо» на матч с «Зенитом» в девятом туре российской Премьер-Лиги.
«Динамо» уже две игры без побед. Две игры я ухожу с матчей расстроенный, но в этот раз всё будет иначе. В этот раз я не буду за них играть», — сказал Сергеич в видеоролике, опубликованном на официальном канале «Динамо» в YouTube.
Матч «Динамо» — «Амкар» состоится в Химках 10 августа, и начнётся в 14:00 мск.
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Резидент Comedy Club Сергеич пригласил болельщиков «Динамо» на матч с «Амкаром»