Женщины смогут за полцены купить билет на матч, в котором дебютирует Штайнхаус

«Герта» в преддверии домашнего матча третьего тура чемпионата Германии с «Вердером» (10 сентября) устроила акцию, согласно которой женщины могут приобрести билет на игру со скидкой 50 %, сообщает AP. Берлинский клуб устроил акцию в честь дебюта в роли главного арбитра 38-летней Бибианы Штайнхаус. Она станет первой женщиной-судьёй, которая будет обслуживать игру Бундеслиги. Отмечается, что количество билетов со скидкой для девушек ограничено до 250 штук.
Бибиана Штайнхаус работала в чемпионате Германии боковым арбитром. Она обслуживала финал женской Лиги чемпионов в этом году и финал женского олимпийского турнира в 2012 году. Штайнхаус работает в полиции и является девушкой бывшего английского арбитра Ховарда Уэбба.
Женщина-арбитр впервые будет работать главным судьёй в Бундеслиге