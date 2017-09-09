Вальдеррама: Месси или Марадона? Здесь сравнивать нечего, Диего остаётся лучшим

Бывший полузащитник и капитан сборной Колумбии Карлос Вальдеррама выразил мнение, что экс- нападающий сборной Аргентины Диего Марадона остаётся лучшим игроком в истории, а форвард «Барселоны» Лионель Месси и нападающий «Реала» Криштиану Роналду пока к нему даже не приблизились.
«Месси или Марадона? Здесь и сравнивать нечего, Диего остаётся лучшим. Нет сомнений в том, что Месси является очень хорошим футболистом, но он — не Марадона. Не пытаюсь принизить Лионеля и других хороших игроков, таких как, Криштиану Роналду, но сравнивать их с Марадоной – несправедливо. Никто из них не приблизился к Диего» – цитирует Вальдерраму AS.
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