Зидан: Роналду — инопланетянин. Он умён, мотивирует себя и партнёров по команде

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан дал краткую характеристику ключевым футболистам своей команды. Французский специалист назвал нападающего Криштиану Роналду инопланетянином.
«Серхио Рамос является лидером. Карим Бензема — это чистый талант, а Роналду — инопланетянин. Криштиану умён и хорошо себя знает. Он мотивирует себя и своих партнёров по команде», — цитирует Зидана A Bola со ссылкой на эфир beIN Sports.
Зидан возглавил «Реал» в 2016 году и вместе с командой выиграл чемпионат Испании, дважды Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.
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