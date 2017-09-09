Созин: игра ЦСКА как лампочка в 25 ватт. Вроде, свет даёт, но он не яркий

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» поделился мнением об игре ЦСКА в матче 9-го тура российской Премьер-Лиги с «Амкаром». В пятницу «армейцы» в Перми победили со счётом 1:0, единственный гол забил Тимур Жамалетдинов.
«После «Амкар» — ЦСКА смотрел «Метц» — «ПСЖ». Конечно, многие сейчас скажут, что эти матчи нельзя сравнивать, что там играют футболисты за € 200 млн. Но ведь французский чемпионат не самый сильный, и мы с ним конкурируем в рейтинге УЕФА, а картинка там абсолютно другая. В российском матче она абсолютно серая, это искусственное поле, люди ходят пешком, защитники принимают мяч только стоя. Нет никакого движения. Крайние полузащитники совсем отсутствуют, Кирилл Набабкин уж точно.
И главное, что сейчас все прикрываются Лигой чемпионов и тем, что ЦСКА должен не устать. Но поэтому ведь и не ходят люди на ЦСКА, потому что команда играет как лампочка в 25 ватт. Вроде, горит и свет какой-то даёт, но он не яркий. Люди не понимают, на что смотреть. С «Амкаром» на 58-й минуте пошли передачи назад на удержание счёта. Вышли молодые воспитанники, Тимур Жамалетдинов забил гол, свою задачу выполнил. Но игры нет. Получается, это какой-то проект для клуба, но не для болельщиков. Всё очень тускло, игра вялая. И я не уверен, что с «Бенфикой» будет игровая феерия», — сказал Созин.