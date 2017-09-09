Нигматуллин: первое, что мне понравилось в Москве, – мороженое

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился воспоминаниями о Москве в День города.
«Первое, что мне понравилось в Москве, – мороженое. Такого вкусного мороженого в Казани не было. В 20 лет я, провинциальный парень из Набережных Челнов, оказался в большом городе. В «Спартаке» мне казалось, что я в центре мира. Было достаточно популярное заведение — «Метелица», там выступали разные артисты. Часто выбирались туда после игр, поигрывали в казино. После одиннадцати вечера находились не дома — наверное, это можно назвать своеобразным нарушением режима. Дело было молодое, каждый через это проходит. Это своеобразная проверка для молодого игрока: что парень выберет дальше. Настоящие профессионалы остаются в футболе и добиваются поставленных целей, выигрывают титулы.
Москва изменилась, раньше не было МКАД, Третьего кольца. Город растёт, развивается, движется вперёд. Главный бич Москвы – пробки, но развязки стали лучше. Живу здесь больше 20 лет и вижу, как в городе пытаются бороться с этой бедой. Иногда успешно, иногда — не очень, но ездить по городу стало гораздо лучше.
Люблю старую Москву, старый Арбат. Моё любимое место – Парк Сокольники. В 1995 году приехал и поселился в Сокольническом районе. Как и многие спартаковцы, полюбил его. Мои соседи — Станислав Черчесов, который живёт в соседнем подъезде, а также Павлюченко и Погребняк (в одном подъезде). Всё лето меня не было в городе, поэтому осенью обязательно пойду гулять в парк", — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.