Юрченко: зачем обмусоливать второй гол «Анжи»? Мяч засчитали, его не отменят

Голкипер «Тосно» Давид Юрченко прокомментировал результат домашнего матча 9-го тура российской Премьер-Лиги с «Анжи» (2:2).
«Если говорить о том, что нам не удалось, – это выиграть. В целом же, думаю, нам немножко не повезло, потому что привезли себе нелепые голы. Из-за этого игра получилась немного тяжелой и скомканной, потому что нам нужно было догонять соперника по счёту.
Кому-то этот перерыв на сборные может пойти в плюс, кому-то — нет. Если вызывается большая часть игроков, тогда уместно говорить о том, что это создает проблемы команде. Когда два-три, то, думаю, это не особо серьезные потери, чтобы в следующих играх играть хуже и пенять на это.
Эпизод со вторым голом, когда мяч пересёк лицевую линию? Ну а что обмусоливать этот момент? Гол засчитали, никто его не отменит. Для разбора подобных моментов есть специальные сотрудники, пускай они и обсуждают это. Ну да, там должен был быть угловой, а в итоге нам забили мяч. Ну засчитали и засчитали. Всегда в таких ситуациях нужно сразу же забывать момент и двигаться дальше», — цитирует игрока сайт клуба.
Видео доступно в «твиттере» РФПЛ.