Почеттино: 100 голов за «Тоттенхэм» — огромное достижение для Кейна и всех нас

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поздравил нападающего Гарри Кейна, который преодолел отметку в 100 голов за «шпор» в выездном матче 4-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (3:0). Теперь на счету 24-летнего игрока 101 мяч за клуб.
«Мы рады, что Кейн опять начал забивать. 100 голов за «Тоттенхэм» — огромное достижение для Кейна и всей команды. Я в нём не сомневался. Гарри — великолепный форвард, я очень рад за него», — цитирует тренера ВВС.
Видео 100-го гола Кейна доступно в «Твиттере».