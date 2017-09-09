«Хоффенхайм» нанёс «Баварии» первое поражение в Бундеслиге

«Бавария» проиграла «Хоффенхайму» в матче третьего тура немецкой Бундеслиги. Встреча проходила в Зинсхайме на стадионе «Райн-Некар-Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мюнхенцы впервые потеряли очки в турнире.
На 27-й минуте Марк Ут открыл счет, голевую передачу отдал Андрей Крамарич. В дебюте второго тайма Марк Ут оформил дубль, передачей отметился Стивен Цубер.
«Хоффенхайм» с семью очками занимает второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Бавария» (6 очков) идёт пятой.