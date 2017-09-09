Гол Вагнера Лава с пенальти помог «Аланьяспору» победить «Коньяспор»

«Аланьяспор» одержал победу над «Коньяспором» в матче 4-го тура чемпионата Турции. Встреча прошла в Конье на стадионе «Конья Бююкшехир» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
На 44-й минуте счёт в матче ударом с пенальти открыл экс-форвард московского ЦСКА Вагнер Лав. На 73-й минуте Петар Филипович забил в собственные ворота.
В параллельном матче 4-го тура «Фенербахче» на своём поле уступил «Истанбул Башакшехиру» (2:3). На голы Джозефа Аттама и Эммануэля Адебайора хозяева ответили мячами Набиля Дирара и Мартина Шкртела, но в концовке Керим Фрей принёс победу гостям. Голевой передачей на Шкртела отметился экс-полузащитник московского «Динамо» Матьё Вальбуэна.