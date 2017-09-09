Моуринью: я недоволен ничьей в Стоке, но могу принять этот результат

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от ничьей со «Сток Сити» в матче 4-го тура АПЛ. Встреча проходила в Сток-он-Тренте на стадионе «Бет365 — Британниа» и завершилась со счетом 2:2.
«Я недоволен результатом, мы были ближе к победе. Но это тот трезультат, который я могу принять.
Одна команда пыталась выиграть, другая пыталась зацепиться за очки. Соперник очень старался и бился изо всех сил. «Сток Сити» хорошо сыграл в защите и много контратаковал, в некоторые отрезки хозяева были сильны», — цитирует Моуринью ВВС.
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