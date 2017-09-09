«Челси» попросил фанатов перестать исполнять антисемитскую песню о Морате

«Челси» обратился к фанатам клуба с просьбой перестать исполнять песню о нападающем Альваро Морате, в которой есть антисемитские оскорбления. Об этом пишет AP News.
Сообщается, что в песне есть строчка о том, что испанский футболист не любит евреев. Вероятно, таким образом фанаты «Челси» пытаются задеть болельщиков «Тоттенхэм Хотспур», который считается «еврейским клубом».
«Язык, используемый в этой песне, категорически неприемлем. Альваро не хочет, чтобы его каким-либо образом ассоциировали с этой конкретной песней. Игрок и клуб просят фанатов немедленно прекратить её петь», — заявил пресс-секретарь «Челси» Стив Аткинс.
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