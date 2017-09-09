Бразильская модель будет предсказывать результаты игр ЧМ-2018 своими ягодицами

Фотомодель Сьюзи Кортез, которая в 2015 году была признана «Мисс Бум-Бум» как обладательница лучших ягодиц Бразилии, будет предсказывать своими ягодицами результаты матчей чемпионата мира 2018 года, который пройдёт в России.
«Мои ягодицы станут новым оракулом чемпионата мира. Я надеюсь принести удачу сборной Бразилии», — цитирует Кортез Daily Star.
Накануне фотомодель опубликовала в своём «инстаграме» фотографию с талисманом ЧМ-2018, волком Забивакой, и написала: «Скоро в России пройдёт чемпионат мира, а я буду работать для ТВ и вебсайтов». Геолокацией снимка значится Москва.
Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Кортез.
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