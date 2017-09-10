Соперник «Зенита» по Лиге Европы одержал третью победу кряду на старте Примеры

«Депортиво» проиграл сопернику «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы «Реалу Сосьедад» в матче третьего тура испанской Примеры. Встреча проходила в Ла-Корунье на стадионе «Риасор» и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
На голы Хуанми и Асьера Ильяраменди хозяева ответили точными ударами Адриана Лопеса и Флорина Андоне. В концовке отличились Диего Льоренте и Асьер Ильяраменди.
«Реал Сосьедад» в трёх турах Примеры набрал девять очков, у «Депортиво» один балл.
Первый матч между «Зенитом» и «Реалом Сосьедад» состоится 28 сентября, а вторая игра пройдёт 7 декабря 2017 года.
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